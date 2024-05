“Violenza di genere, maltrattamenti, conseguenze su genitori e minori: un approfondimento dalle indagini al dibattimento penale, fino all’esecuzione”. Questo il titolo del convegno organizzato dalla Libera Associazione Forense di San Nicandro Garganico, con il patrocinio morale dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e del Comune di San Nicandro Garganico.

L’evento, che si terrà sabato 25 maggio 2024 a partire dalle ore 10.00, presso l’Auditorium della Parrocchia S. Maria delle Grazie di San Nicandro Garganico, si aprirà con i saluti di don Paolo Lombardi, parroco di S. Maria delle Grazie; Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico; Gianluca Ursitti, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e Giovanni Vetritto, presidente di Libera Associazione Forense di San Nicandro Garganico.

Interverranno Maria Rosaria Renzetti, giudice presso il Tribunale di Foggia; Antonio Daniele, vice procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia; Amelia Leone, già Giudice Onorario presso il Tribunale dei minori di Bari; Francesco Paolo Ferragonio e Alfonso Schiavone, avvocati del Foro di Foggia.

Nel corso dell’incontro sarà affrontato il tema della violenza di genere, vista però non solo tenendo conto delle vittime, ma anche e soprattutto dal punto di vista di chi subisce la procedura come indagato prima, imputato poi ed infine come condannato.

Inoltre, si discuterà delle conseguenze di alcuni reati (maltrattamenti) quando le condotte sono realizzate in ambito familiare. Saranno, quindi, analizzate le possibili conseguenze su minori e genitori, fino a giungere ad affrontare il tema della mancanza di coordinamento tra le norme che regolano l’ambito penale e quello civile.

Il convegno, aperto a tutti gli operatori del diritto, agli psicologi, agli assistenti sociali, alle forze dell’ordine e a chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche relative alla violenza di genere e ai maltrattamenti, è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Foggia per la formazione continua.