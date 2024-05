Il vescovo di Foggia Giorgio Ferretti ha partecipato, davanti alla Questura di Foggia, alla cerimonia di deposizione della Corona ai Caduti della Polizia di Stato. Ferretti ha ricordato di non dimenticare mai la storia e di continuare a lottare per il bene della nostra città. Inoltre ha ringraziato tutte le forze dell’ordine per il lavoro encomiabile che svolgono oggi giorno.

La manifestazione si è svolta in concomitanza del 32esimo Memorial Day organizzato dal San (Sindacato Autonomo di Polizia) rappresentato dal segretario provinciale Giuseppe Vigilante. La commemorazione “per celebrare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità”.

Così Vigilante: “Vogliamo ricordare il sacrificio non solo di uomini in divisa e servitori dello Stato, ma anche di giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività. L’intento è quello di non dimenticare il loro immenso sacrificio ed onorare la loro memoria”.

Alla manifestazione hanno preso parte, oltre al vescovo, il questore Ferdinando Rossi e una delegazione di parenti delle vittime di mafia. Una corona di fiori è stata posizionata dinanzi al cippo situato nel piazzale della questura.