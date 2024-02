Nei giorni scorsi, il liceo classico “Lanza” di Foggia ha inaugurato un nuovo percorso di crescita e arricchimento culturale.

Oltre trenta studenti hanno preso parte, con grande motivazione, alla prima lezione del corso di giornalismo. Guidati dalla volontà di mettersi in gioco e di affrontare nuove sfide, in un’aula informatica affollata, le giovani e i giovani corsisti hanno dimostrato un vivo interesse nei confronti del giornalismo e delle sue dinamiche.

Il percorso, coordinato dalla giornalista professionista Annalisa Graziano e dalla tutor e docente Grazia Vetritto, si svilupperà per 40 ore, con incontri programmati ogni giovedì pomeriggio, fino alla conclusione dell’anno scolastico. Nel programma formativo sono, inoltre, previsti incontri con autori e approfondimenti su temi di stretta attualità.

“Il corso di giornalismo – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti di sviluppare competenze cruciali nel campo dell’informazione e della comunicazione. In un’epoca in cui la diffusione delle notizie avviene con grande velocità, riteniamo sia fondamentale che i giovani acquisiscano i principi etici e le competenze pratiche necessarie per comprendere e operare nel mondo del giornalismo. Sono certa che il contributo della docente esperta Annalisa Graziano offrirà un’esperienza formativa stimolante e arricchente. Siamo orgogliosi di poter offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti, anche grazie ai finanziamenti europei del PNRR, la possibilità di esplorare nuove prospettive e di contribuire alla crescita della nostra comunità scolastica. Il loro impegno è encomiabile”.

Durante la prima lezione, Annalisa Graziano ha introdotto la materia, fornendo agli studenti una panoramica dettagliata degli argomenti che verranno trattati nel corso del programma. Particolare attenzione è stata riservata all’importanza dell’etica deontologica, alle basi della scrittura giornalistica e alla corretta gestione delle fonti, temi fondamentali per la formazione di futuri giornalisti consapevoli e competenti.

Gli alunni sono stati immediatamente coinvolti in un’esercitazione pratica, con la simulazione di interviste: una prova che ha permesso loro di sviluppare le proprie capacità nella raccolta e nella gestione delle informazioni.