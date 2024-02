Il 23 febbraio scorso a Castelluccio Valmaggiore è stato avviato il progetto “Zampette al nido”, un’iniziativa educativa di interventi assistiti all’animale riservata ai più piccoli.

Ideato dalle associazioni GADIT e CISA, con il sostegno della polizia locale e il patrocinio del Comune di Castelluccio Valmaggiore, il progetto coinvolge la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo “Virgilio Salandra”.

Durante il primo incontro, a cui hanno preso parte i volontari delle associazioni, l’agente di polizia locale Carlo Riccio e Fernando De Colellis, responsabile del IV settore – Servizi sociali, scolastici e culturali del Comune di Castelluccio Valmaggiore, sono stati coinvolti i 25 alunni della scuola dell’infanzia e i 18 studenti delle prime due classi della scuola primaria, accompagnati da insegnanti, educatori e collaboratori scolastici.

Durante questa prima fase, i bambini hanno avuto l’opportunità di interagire con due mascotte, Mamy e Big, per iniziare a comprendere le dinamiche e le emozioni legate agli animali, oltre a riconoscere quelli che possono essere i pericoli potenziali.

Nei prossimi incontri, previsti nel mese di marzo, si approfondiranno tematiche come l’approccio agli animali estranei, la differenza con gli esseri umani e l’interpretazione dei segnali emotivi.

Il progetto si propone di favorire una conoscenza attiva dei cani attraverso incontri interattivi ed esperienziali, promuovendo un ambiente ludico e ricreativo che stimoli il benessere psicologico dei partecipanti.

“Accolgo con grande interesse il progetto ‘Zampette al nido’, che punta a valorizzare il rapporto tra i minori e gli animali. Attraverso questo contatto diretto – ha sottolineato il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese – vogliamo promuovere valori fondamentali come l’empatia, la responsabilità e il rispetto per la natura. Crediamo fermamente che questa esperienza contribuirà in modo significativo alla crescita e al benessere dei piccoli partecipanti. Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione comunale, i presidenti delle associazioni GADIT e CISA, Domenico Sgaramella e Antonio Pagliara che, insieme con i volontari, hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Un ringraziamento particolare va anche al vigile Carlo Riccio, alla preside Maria Michela Ciampi e al responsabile del IV settore, Fernando De Colellis che hanno accolto e promosso questa lodevole iniziativa”.

“Zampette al nido” vede il coinvolgimento delle maestre della scuola dell’infanzia Anna Minutillo, Anna Maria Mandara, Anna Rita Pignatelli, Barbara Galli – supportate dall’educatrice Elisa Della Santa e dalla collaboratrice scolastica Rocchina Marchese – e delle insegnanti della scuola primaria Valentina Maramonte, Patrizia Brunno, Giovanna Daniele, Maria Rosaria Sbrocchi e Maria Assunta Giordano, coadiuvate dall’educatrice Erika De Michele.