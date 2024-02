Ultimi imperdibili eventi per la 70esima edizione del Carnevale di Manfredonia. L’appuntamento è per domani, sabato 17 febbraio, a partire dalle ore 18, con la Gran Parata notturna delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati, insieme alle installazioni creative in cartapesta sipontina. Spazio anche alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa la battaglia degli agricoltori, con il carro dedicato a Ze Pèppe eroe dei contadini e i trattori.

Come di consueto per l’ultima Gran Parata, il percorso si snoderà a partire da Piazzale Ferri e, dopo aver attraversato tutto il Lungomare Nazario Sauro, terminerà in Piazza Marconi.

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia Asya De Salvia, accompagnata dalla Reginetta Social Laura Manfredi e dalle altre Miss, le Majorettes ufficiali del Carnevale della scuola di arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Conducono l’evento presso il Luc: Anna Giannini e Matteo Robustella, e in Piazza Marconi: Luigia Riccardi, Stefania Troiano e Michele Bottalico. Opening in Piazza Marconi con Vincenzo e Maria D’Oria e le esibizioni delle associazioni ASD Gymnasia e Ninni Backstage

La Gran Parata della Notte Colorata sarà trasmessa in Diretta Streaming su: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano.

A partire dalle ore 21, poi, spazio alla musica in Piazza Papa Giovanni XXIII con i Franklin e l’atteso concerto dei Cugini di Campagna!

Gli altri appuntamenti di sabato 17 febbraio

Ore 18.00 – Piazza del Popolo

Sagra della farrata, scagliozzi e pettole

Organizzazione a cura dell’Associazione Arcobaleno

Ore 18.00 – Largo Diomede, DJ Celebration

DJ Old School & New Generation insieme per fare di una notte di Carnevale una vera e propria Special Night

Ore 18.30 – Café des Artistes, Carnevale al Café des artistes con Micky Potito Dj Set