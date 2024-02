L’associazione Lesina Laguna di Puglia ha scelto la Borsa Internazionale del Turismo di Milano per il suo debutto ufficiale. È un network di B&B, nato solo lo scorso 12 dicembre e già proiettato nella principale piattaforma di relazioni e business per gli operatori del settore. Oltre a favorire la collaborazione tra gli operatori turistici, la rete promuove e sviluppa iniziative per la valorizzazione turistica del patrimonio paesaggistico, culturale, storico-archeologico, naturalistico, tradizionale, sociale, agricolo e gastronomico di Lesina e del territorio circostante.

L’associazione incoraggia un turismo sostenibile, responsabile, consapevole e inclusivo, e sostiene la cultura del turismo slow e di qualità. Sono dieci, ad oggi, le strutture ricettive aderenti all’associazione Lesina Laguna di Puglia: A.J. B&B; Agriturismo Masseria Cannella; Al Vecchio Fontanile B&B; Casalexina; Affittacamere da Rocco; Incanto B&B; La Felicità B&B; Liu’ Palazzo Ducale B&B; Mattei Domus B&B; B&B L’Isola A&R e Poesia.

Complessivamente, contano più di 50 camere e possono ospitare gruppi organizzati, famiglie e singoli viaggiatori. Il presidente dell’associazione è Antonio Specchiulli, vice presidente Ester Fracasso. Già ricca di appuntamenti l’agenda degli incontri con i buyer nazionali e internazionali. Per la prima volta, Lesina costruisce un prodotto turistico esperienziale.

In occasione della BIT, l’associazione Lesina Laguna di Puglia ha proposto nove diverse escursioni: trekking e birdwatching al Bosco Isola, trionfo della macchia mediterranea su duna; gite in catamarano e aperitivo sul Lago di Lesina al tramonto; dal lago al mare in jeep; passeggiate a cavallo sul litorale e nella macchia mediterranea, con una sosta per degustare prodotti tipici; tour in mountain bike lungo i sentieri del Lago, attraversando Bosco Isola; trekking tra le meravigliose gole del torrente Romandato (Ischitella); visita guidata al centro storico e all’acquario della Laguna di Lesina; vino e arte barocca a San Severo, con una visita guidata nelle cantine ipogee e ai tesori del Barocco; Lucera, dall’Anfiteatro Romano al castello di Federico II, passando per le vie antiche.