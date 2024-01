Il 2024 per la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo è cominciato con una importante variazione di bilancio pari a 7,5 milioni di euro che giustificheranno alcune iniziative, già molto pubblicizzate dall’amministrazione del campo largo progressista. Anzitutto c’è il contributo regionale quale co-finanziamento, necessario per garantire il servizio navetta da e per l’aeroporto “Gino Lisa”.

Dentro la somma c’è anche il contributo ministeriale finalizzato alla gestione delle liste elettorali a mezzo della piattaforma di funzionamento dell’Anpr. Non mancano i fondi dei Servizi sociali del 21 novembre 2023 per apportare variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 in ordine al “Sostegno familiare”.

Sempre la Regione Puglia ha iscritto il Comune di Foggia per il contributo relativo alle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Nell’ambito dei Pnrr c’è invece l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzato al risparmio energetico della sede comunale di via Protano con particolare riferimento agli uffici siti al piano terra.

Infine ed è qui la mole della variazione, a fine anno la Regione Puglia notiziava l’avvenuto finanziamento per 6 milioni di euro del progetto del Comune di Foggia “Italia City Branding 2020” con l’adeguamento funzionale e normativo, l’adeguamento strutturale, la progettazione acustica, la progettazione antincendio e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’Anfiteatro Mediterraneo.

Nell’ultima seduta consiliare – la prossima dovrebbe aversi agli inizi della seconda metà di gennaio – la maggioranza ha voluto deliberare anche sugli indirizzi e gli obiettivi del Comune di Foggia per le società partecipate. Si legge nell’atto che “le società e gli enti provvedono tempestivamente alla trasmissione al Comune, e per esso ai suoi organi ed uffici, di ogni informazione e/o documento utile o necessario all’esercizio delle funzioni di controllo, all’assolvimento di adempimenti o all’acquisizione di elementi conoscitivi. In particolare le società e gli enti ottemperano alla puntuale trasmissione ai servizi comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l’espletamento dell’attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei dati, società ed enti dovranno inviare sempre all’Ufficio Partecipate e, in caso di particolare materia lavorata da altri uffici anche a questi ultimi per competenza. Le società a controllo pubblico provvedono a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi generici e specifici che il Comune di Foggia fissa”.