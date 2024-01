“Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo al signor Modesto Montesano, che era stato seguito più volte dal servizio di Pronto Intervento Sociale negli ultimi anni”. Lo riporta una nota dell’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Simona Mendolicchio.

“Vedovo, aveva perso l’alloggio popolare in cui risiedeva per mancato pagamento del canone, il lavoro da piastrellista, l’automobile, il reddito di cittadinanza percepito per un periodo, i legami con i due figli lontani di fatto inesistenti, aveva scelto di rifugiarsi nell’alcol per affrontare una vita segnata da queste difficoltà; e gli incontri con gli operatori preposti non hanno prodotto i risultati sperati e una continuità nell’assistenza con pasti regolari e volontà di dormire in una struttura dedicata e protetta.

Una situazione delicata (in più occasioni non si era presentato agli appuntamenti concordati o lo aveva fatto in condizioni visibilmente alterate), tuttavia mancavano i requisiti per procedere con un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

La sua morte, dolorosa e traumatica – continua Mendolicchio -, non può essere imputabile a inadempienze dell’amministrazione comunale o carenze nella rete di supporto che coinvolge numerosi operatori del terzo settore in una città attenta ai bisogni e alle fragilità.

In queste prime settimane da assessora alle Politiche Sociali, sono numerose le segnalazioni che ho ricevuto da parte di cittadini comuni, che ringrazio per la sensibilità, pronti a fornire essi stessi i primi aiuti ed interventi: il nostro obiettivo deve essere quello di scongiurare analoghe tragedie, con un’azione sinergica ancora più profonda ed efficace”.