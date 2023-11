“Approvato mediante variazione al Bilancio lo stanziamento di complessivi 6,3 milioni di euro di fondi ministeriali per la realizzazione di lavori nei comuni di Foggia e Minervino Murge (BAT)”. È questo uno dei principali provvedimenti adottati oggi dalla giunta regionale.

“L’intervento a Foggia – fanno sapere da Bari -, finanziato con 6 milioni di euro, riguarda lavori di adeguamento funzionale e normativo, adeguamento strutturale, progettazione acustica, progettazione antincendio e di abbattimento delle barriere architettoniche dell’Anfiteatro Mediterraneo; in favore del comune di Minervino Murge, invece, lo stanziamento di 300mila euro per il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza della Villa Faro”.