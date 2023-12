Taglio del nastro con la sindaca Maria Aida Episcopo per la manifestazione organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in Villa Comunale a Foggia “Ho voja di street food… pure a Natale”.

È ampia la scelta di proposte di cibo da strada, allestita nella passeggiata pubblica ottocentesca della città. Confcommercio in Capitanata, dopo il Beer&Food Festival di San Severo, punta a creare, come ha spiegato la direttrice Stefania Bozzini a l’Immediato, un brand enogastronomico capace di accompagnare eventi, sacri e profani, nella provincia di Foggia, con la missione di valorizzare il territorio in chiave turistica. Il cibo come dimostra tanta provincia italiana può essere un attrattore determinante per una destinazione turistica.

“Da parecchi mesi pensavamo alla Villa come luogo per lo street food, è uno spazio pubblico che va rivitalizzato e riconsegnato ai cittadini”, dice Bozzini.

La manifestazione sarà un’occasione per scoprire e gustare le prelibatezze dello street food: dai classici panini gourmet alle tradizionali pizze, dai gustosissimi fritti alle irresistibili specialità di carne, e ancora caciocavallo impiccato, arrosticini e gelati.

È previsto l’allestimento di una mostra fotografica a cura di Alfredo Urbano, il cui ricavato delle eventuali vendite sarà devoluto per la realizzazione di un pozzo in Guinea Bissau e per i più piccoli giochi e attività grazie alla Casa Volante. Infine, sono previste delle visite guidate alla scoperta dei tesori della villa comunale a cura di Franca Palese, presidente Confguide Confcommercio Foggia (info e costi 320 – 3724578)

Lo street food non solo come moda, ma anche come strumento di aggregazione, con tanta “voja” di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, alla riscoperta delle tradizioni locali.