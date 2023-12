Conferenza di fine anno per il questore Ferdinando Rossi che ha tracciato un bilancio del lavoro della Polizia di Stato di Foggia nel 2023. Stando al report divulgato dalla questura, sono state emanate circa 2mila ordinanze questorili nell’ambito della pianificazione e predisposizione di specifici servizi volti alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, all’elevazione della sicurezza percepita e alla deflazione di criticità connesse alla consumazione di reati predatori e forme di illegalità diffusa.

Nello specifico, sono stati disciplinati con ordinanza circa 200 servizi volti a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive a Foggia e provincia.

Sono stati effettuati 384 servizi interforze di controllo straordinario del territorio in “Piazza Mercato” a Foggia e “Movida” a Foggia, Manfredonia, San Severo, Cerignola e Lucera. Tali servizi sono mirati a rafforzare i controlli in aree a diffusa vocazione aggregativa di giovani, con un focus specifico in “Piazza Mercato”, soprattutto a seguito dei vari episodi criminosi che si sono verificati soprattutto nei fine settimana. Le attività hanno come ulteriore finalità il contrasto ad ogni forma di illegalità, con l’identificazione di persone ritenute d’interesse, al contrasto di forme di piccolo spaccio, anche mediante attività di polizia giudiziaria ed attività operativa mediante l’effettuazione di ispezioni e perquisizioni personali. I controlli sono stati estesi anche alle autovetture e ai ciclomotori in transito al fine di verificare la regolarità delle prescrizioni amministrative connesse alla tenuta degli stessi e all’utilizzo del casco, elevando sanzioni al Codice della Strada ove le circostanze lo richiedano.

Con la stessa finalità sono stati effettuati circa 100 servizi presso le zone “Quartiere Ferrovia”, “Candelaro”, “Carmine Vecchio” e “Centro storico”.

Invece, in totale 96 servizi “Ad Alto Impatto” sono stati effettuati nei comuni di Foggia, Cerignola, San Severo e Manfredonia.

“Criminalità organizzata si può vincere”

“C’è una moderata soddisfazione per il sensibile calo della delittuosità nel corso del 2023 – ha detto il questore -. È necessario essere proiettati con ottimismo nel 2024. La guerra contro la criminalità organizzata continua e si può vincere, restituendo nel corso dei prossimi anni ai cittadini dell’intera provincia una situazione di serenità e tranquillità”.

“Dal confronto dei dati contenuti nella tabella di sopra – riporta una nota della questura – emerge un visibile decremento dei reati nel totale generale, con una inflessione importante per il reato di omicidio volontario che subisce un decremento del 43,7%; anche i reati di rapina e ricettazione scendono rispettivamente del 23,7% e 28,1%; scendono anche i delitti informatici del 23,6%”.

Nell’ambito delle più ampie attività volte al ripristino della legalità, sono state effettuate confische di beni di cui è stata consentita l’appropriazione: una a Stornara, una a San Severo e una a Lucera; sono stati effettuati 45 escomi di abitazioni occupate abusivamente di cui 32 a Foggia, 5 a San Severo e 8 a Manfredonia.

Infine, sono stati eseguiti nel comune di San Severo 80 sequestri preventivi di immobili realizzati abusivamente, disposti dal gip del Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica.

Nella nota di fine anno, la questura ha poi ricordato le maggiori operazioni del 2023. Da evidenziare i blitz e gli ordini di carcerazione contro i maggiori clan mafiosi di Foggia e provincia e gli arresti per estorsione ed usura, reati che da tempo mettono in ginocchio il mondo imprenditoriale dell’intera Capitanata.