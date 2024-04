“Una interminabile standing ovation è stata tributata dal pubblico accorso al teatro Giordano a Vladimir Luxuria, straordinaria e toccante nell’interpretazione di Princesa”. Lo riporta la pagina facebook del Comune di Foggia.

Questo il saluto della sindaca Maria Aida Episcopo e dell’amministrazione comunale, letto in apertura di serata. “Siamo qui questa sera per salutare, omaggiare e soprattutto ringraziare una delle figlie più care della nostra città. Per l’amore che lei ha sempre mostrato, nonostante le ferite dell’infanzia e dell’adolescenza, per l’impegno che ha sempre profuso nelle battaglie accanto a persone discriminate, bullizzate e vittime di violenze e pregiudizi odiosi, per il coraggio che ha sempre mostrato nello schierarsi e andare in direzione ostinata e contraria rispetto al pensiero corrente”.

E ancora: “Grazie Vlady per la persona che sei diventata, per il tuo percorso così tortuoso ma esaltante che non ti ha mai portato a dimenticare da dove tutto è iniziato, il tuo essere parte della nostra comunità. Abbiamo conosciuto negli anni tanti aspetti di te, della tua personalità e del tuo talento: da attivista, parlamentare, scrittrice, direttore artistica, personaggio televisivo, conduttrice. Questa sera ammireremo un’attrice capace di raccontare un mondo troppo spesso in ombra, di trasmettere emozioni e sfumature intense, di fare piangere, sorridere, riflettere. E quel mondo attraverso te sarà finalmente anche nostro, in una città, la tua città, che non vuole escludere più nessuno. Grazie Vlady”. Al termine della serata, la sindaca ha proposto a Luxuria la direzione artistica dello storico Teatro Giordano.