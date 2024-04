Il Piano Annuale delle Opere Pubbliche 2024 per la città di Cerignola si arricchisce di una serie di interventi mirati al potenziamento degli impianti sportivi locali, con un investimento complessivo di 1.200.000 euro. Queste azioni, necessarie anche per garantire il pieno rispetto degli standard richiesti da Coni e Figc, si concentreranno su due infrastrutture fondamentali: lo Stadio Comunale “D. Monterisi” e il Campo Sportivo “Michele Cianci”.

Gli interventi allo Stadio Monterisi, come il rifacimento del tappetino e l’ampliamento delle panchine, sono fondamentali per ottemperare agli standard richiesti dalle federazioni sportive nazionali. Inoltre, l’innovativo accordo quadro di manutenzione straordinaria garantirà un mantenimento costante della struttura nel tempo, contribuendo alla sua durabilità e funzionalità.

Per quanto riguarda il Campo Sportivo “Michele Cianci”, i lavori si concentreranno sull’intero impianto al fine di migliorarne la fruibilità, l’utilizzo e l’innovazione. Il rifacimento del tappetino, il potenziamento degli spogliatoi e l’installazione di una rete di sicurezza all’avanguardia sono solo alcune delle azioni previste. Questi interventi non solo renderanno l’impianto conforme alle normative vigenti, ma anche più accogliente e funzionale per atleti e spettatori, preparandosi ad accogliere nuovi eventi sportivi, anche professionistici.

“Siamo consapevoli dell’importanza di questi interventi per garantire il rispetto delle normative sportive nazionali e per potenziare la fruibilità e l’utilizzo degli impianti sportivi a disposizione della nostra comunità. L’investimento nel miglioramento e nell’innovazione delle infrastrutture sportive rappresenta un impegno fondamentale dell’amministrazione comunale: la nostra città ha bisogno di impianti sportivi di livello, soprattutto per sostenere realtà come l’Audace che affrontano un campionato professionistico che annualmente richiede di rimanere al passo con i tempi, con interventi necessari, celeri ed attenti. L’accordo quadro si inserisce in questo solco.” Dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia.