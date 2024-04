Preferisce non parlare l’imprenditore Ugo Fragassi che insieme alla Regione Puglia e alle vecchie amministrazioni si è battuto per i Campi Diomedei dopo gli infiniti stop della Sovraintendenza e le tante resistenze di un pezzo di società civile capitanata dai meetup a cinque stelle.

Oggi alla consegna di una nuova porzione di parco urbano con la sindaca Maria Aida Episcopo e tutta la Giunta comunale, le scolaresche e i tanti che in questi anni hanno lottato per la fruizione pubblica c’era solo l’onorevole Giorgio Lovecchio.

I dubbi restano sempre gli stessi: la comunità sarà in grado di non deturpare un parco così vasto? Come sarà organizzato il sito archeologico interno al parco, che negli anni novanta, anche grazie ai rappresentanti politici dell’allora Italia dei Valori, sottrasse l’area al Cemento e alla speculazione edilizia? I Cavalli Stalloni saranno difesi?

Per due anni la cooperativa di Fragassi avrà anche le gestione, proposta gratuitamente in sede di gara d’appalto come opera migliorativa.

Come spiega il big della forestazione la manutenzione che prevede la cura del verde e l’irrigazione con i 7 pozzi artesiani scavati non costa molto.

Meno di 100mila euro l’anno. Sono circa 23 gli ettari ceduti dalla Regione Puglia al Comune, con 20 ettari di Parco, che si candida a diventare l’area verde più grande del Mezzogiorno d’Italia.

“L’importanza di averlo aperto in porzione, adesso abbiamo una percentuale molto vicina al 50 per cento, la gara di questo parco risale al 2015, la città non può aspettare ancora la apertura di tutto il parco”, ha detto l’assessore Giuseppe Galasso accanto al vicepresidente Raffaele Piemontese, alla sindaca, alla presidente del Consiglio Lia Azzarone e agli altri amministratori, eletti e simpatizzanti del campo largo progressista..

I numeri sono imponenti: 500 alberi piantumati, i camminamenti che superano i 3,8 km, 2,7 km di piste ciclabili, 70 specie arboree.

Soddisfatti i progettisti, in primis l’architetto Augusto Marasco tra i promotori del concorso di idee e della realizzazione dei Contesti quando era assessore all’Urbanistica con Gianni Mongelli.

“Grazie a coloro che hanno pensato e progettato le imprese, la manutenzione è inclusa nel contratto per due anni e la decorrenza sarà a partire alla consegna totale del parco”, ha specificato l’ingegnere Galasso.

Nette la sindaca e l’assessora Lucia Aprile: “Questo parco è di tutti ed tun bene della collettività, vi chiedo di rispettarlo, stiamo prevedendo una arra dog aggiuntiva”.

Aree sport, aree Slow, parco giochi, spazi culturali da mettere a disposizione della città, una maggiore porzione ombreggiata: c’è ancora molto da fare e da inventare per i Campi Diomedei.

Sarà anche un parco della legalità perché ci sarà anche uno spazio dedicato alla vittima di mafia Luisa Fantasia.

Il monito di Giorgio Lovecchio: “Festeggiamo il parco che la città dovrà custodire, è un inizio nuovo per la città. Cerchiamo di preservarlo”.

La felicità dei cittadini a giudicare dai tantissimi bimbi in bici e dagli sportivi presenti è massima.