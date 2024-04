“Grazie a tutti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle per aver approvato con oltre 16mila voti la lista di dieci nomi proposta dal presidente Giuseppe Conte“. Così Mario Furore, europarlamentare foggiano, in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

“Sono orgoglioso di farne parte. È il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni, dell’impegno profuso per il nostro MoVimento senza se e senza ma. Siamo stati dalla parte giusta, con coerenza e coraggio. Vi ringrazio per l’affetto di queste ore perché è una carica di energia incredibile. Affronteremo anche questa sfida insieme, come sempre abbiamo fatto in questi anni”.