È stato presentato ufficialmente ieri, presso l’auditorium della Scuola Giovanni XXIII di San Severo, il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola primaria e dell’infanzia di via Mazzini. Come è noto, nell’ambito dei fondi previsti per il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3, al Comune di San Severo, che aveva partecipato ad un avviso del Ministero dell’Istruzione, è stato destinato un finanziamento di oltre 3 milioni di euro per l’intervento in questa scuola.



Il Comune di San Severo – presenti il sindaco Francesco Miglio, gli assessori Luigi Montorio e Mariella Romano, il dirigente Area IV Benedetto Di Lullo, il portavoce del sindaco Dario de Letteriis – ha incontrato nel pomeriggio di ieri la comunità scolastica dell’istituto – affidato al dirigente Carmela Vendola – con la presenza di numerosi docenti e genitori.



“Avremo una scuola più sicura e moderna – ha dichiarato Miglio – allo stesso tempo inclusiva e sostenibile, che sarà in grado di ridurre consumi ed emissioni inquinanti, di migliorare la sicurezza sismica, di favorire le realizzazione di aree verdi e di servizi volti a valorizzare la comunità di questo popoloso quartiere. Il cuore della scuola sarà costituito da uno spazio pubblico/agorà intorno al quale si svilupperanno le aule e i laboratori didattici: questo spazio sarà un contenitore di attività dedicate ai bambini, ma anche aperto alla cittadinanza, capace di ospitare attività e iniziative. Un insieme di spazi aperti, coperti e chiusi pensati per essere flessibili ed ospitare nelle diverse ore della giornata attività variegate. I lavori avranno inizio nel prossimo mese di gennaio 2024 e si concluderanno nella primavera del 2026”.

