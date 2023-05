San Severo, scuola elementare di via Mazzini verrà abbattuta e ricostruita con i soldi del Pnrr

“Stamattina in Giunta abbiamo approvato il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola elementare in Via Mazzini”. Lo fa sapere il sindaco di San Severo, Francesco Miglio.

L’intervento è finanziato nell’ambito del PNRR per un importo complessivo di 3milioni di euro euro, incrementato del 10%.

Il nuovo complesso scolastico si presenta con un prospetto di ingresso che lascia intravedere la vita all’interno del polo scolastico attraverso una grande bucatura vetrata schermata dalla chioma degli alberi. Il cuore della scuola è costituito da uno spazio pubblico/agorà intorno al quale si sviluppano le aule e i laboratori didattici.

Questo spazio è inteso come un contenitore di attività dedicate ai bambini ma anche aperto alla cittadinanza capace di ospitare attività e iniziative di carattere collettivo; un susseguirsi di spazi aperti, coperti e chiusi pensati per essere flessibili ed ospitare nelle diverse ore della giornata attività variegate. Entro l’anno l’aggiudicazione, nel 2024 la cantierizzazione dell’intervento. “Un ulteriore finanziamento che si aggiunge ai tanti già ottenuti”, conclude il primo cittadino.