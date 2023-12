“Foggia merita un nuovo stadio e il glorioso Zaccheria potrebbe diventare un museo storico del calcio. Ecco perché noi della Fondazione Capitanata per lo sport consegneremo alla sindaca Episcopo il progetto del nuovo impianto”. Lo ha detto Bellisario Masi, direttore generale della Fondazione, intervenendo al gran gala organizzato per evidenziare le tante attività che la stessa fondazione organizza per testimoniare l’impegno costante verso lo sviluppo del territorio attraverso iniziative sportive significative. “È una nostra idea progetto che offriamo alle istituzioni che hanno il potere decisionale. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa dare un contributo per vedere ben presto una Foggia che tutti noi desideriamo, una città innovativa, inclusiva, serena e che possa vivere del suo passato con opportunità moderne. Dove il nuovo stadio? Ho rispetto delle istituzioni e della nuova sindaca, spetterà a loro decidere”. Un annuncio davanti agli ex calciatori Fabio Cannavaro e Gigi Di Biagio, e ai giornalisti Ivan Zazzaroni e Franco Ordine.

“Questo evento – ha affermato il presidente della Fondazione Aristide Guerrasio – è molto più di una serata di gala, un’opportunità per testimoniare l’impegno costante della Fondazione verso lo sviluppo del territorio attraverso iniziative sportive significative. La Fondazione La Capitanata per Lo Sport ETS, con il suo impegno dichiarato “Idee per Fare Sport”, continua a essere un faro di progresso nel tessuto sociale di Foggia e della Capitanata. La serata di gala è un’occasione straordinaria per presentare al pubblico i successi ottenuti e per delineare le nuove ambiziose mete che ci proponiamo di raggiungere nel 2024”.

