Ospiti illustri al Gala della Fondazione “La Capitanata per lo sport”, tra i tanti due firme del giornalismo sportivo come il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, e il foggiano Franco Ordine, anche in qualità di membro del consiglio di amministrazione della Fondazione. Ai nostri microfoni hanno parlato della crisi del calcio pugliese, eccezion fatta per il Lecce, e analizzato lo stato di salute del calcio italiano. Lo scudetto? Entrambi hanno detto Inter. “È la squadra più forte, e non vediamo avversarie veramente credibili. La Juve? Sta facendo i miracoli per stare in scia dell’Inter. Il Milan si è un po’ bruciato ma potrebbe rientrare nel giro, e il Napoli non è da primo posto”. Franco Ordine analizza il momento Foggia. “Momento malinconico, non arrivano i risultati. Paghiamo il fatto che la squadra è stata organizzata all’ultimo. Speriamo nel mercato di gennaio”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui