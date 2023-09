Il ministro Pichetto Fratin a Foggia per Di Mauro. D’Attis: “Con lui sulle orme di Agostinacchio”

Dopo il minuto di silenzio per Franca Marasco, l’onorevole Mauro D’Attis ha galvanizzato il centrodestra. “Con Raffaele Di Mauro sindaco noi vogliamo costruire il futuro di Foggia nel solco di una tradizione politica e culturale straordinaria come quella di Paolo Agostinacchio“. Così il commissario regionale di Forza Italia durante la presentazione dei candidati al Consiglio comunale di Foggia assieme al ministro dell’Ambiente e Transizione Ecologica, l’onorevole Gilberto Pichetto Fratin, il candidato sindaco Raffaele Di Mauro e il consigliere regionale Napoleone Cera.

Il ministro ha incontrato le categorie produttive delle energie rinnovabili e dell’agricoindustria e ha promesso bonus energetici e nuovi investimenti per i siti produttivi. “Il governo sarà al fianco di Raffaele Di Mauro se sarà sindaco”.

Tante le presenze per l’arrivo del ministro, da Leo Di Gioia ad Anna Paola Giuliani fino a Rossana de Leo candidata con “Prima Foggia”.

“Votare per il centrodestra unito a Foggia è un’occasione vera per la città perché la nostra vicinanza e connessione con il governo nazionale sarà la garanzia per la realizzazione di grandi programmi di sviluppo e di crescita economica”, ha detto Di Mauro. “Domani presenteremo alla cittadinanza il nostro programma elettorale con un impegno solenne, un ‘patto con la città’ che noi manterremo alla guida di Foggia se avremo l’onore di amministrarla”.

“Sono a Foggia per sostenere un candidato serio e perbene come Raffaele Di Mauro. L’aria è buona e sono convinto che Foggia potrà contare su un sindaco competente come lui a cui, come governo, non faremo mai mancare il nostro sostegno per realizzare gli interventi necessari a far crescere la città”. Così il ministro durante l’appuntamento elettorale.

