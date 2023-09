Una vasca per radiatori abbandonata in viale Ofanto a Foggia, i residenti temono sia in amianto. “È lì da un mese”

Una vasca per radiatori è stata abbandonata da circa un mese in viale Ofanto a Foggia. Ancora scene di degrado urbano in città, in una zona tra l’altro centralissima, all’altezza del civico 33, poco distante dall’incrocio con via Napoli.

Come raccontato da alcuni residenti, la vasca si troverebbe sul marciapiede già da diverse settimane, forse lasciata lì dopo la chiusura di un’attività commerciale della zona. La preoccupazione è alta, si teme possa essere in amianto. L’auspicio è che intervenga subito una squadra di Amiu Puglia, specializzata nella rimozione dei rifiuti ingombranti, per rimuovere quella bruttura dalla strada. Intanto, per non farsi mancare nulla, accanto alla vasca è adagiato un vecchio materasso.