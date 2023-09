Ossicombustione in Puglia, Tar e Regione fermano progetti milionari. Stop anche ad azienda foggiana

Il Tar Puglia, giudici Vincenzo Blanda, Alfredo Giuseppe Allegretta, Lorenzo Ieva, ha accolto il ricorso presentato dall’associazione ecologista “Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)”, e ha sospeso in via cautelare la proroga della Via per la sperimentazione degli impianti per la gestione dei rifiuti e produzione di energia della AC Boylers a Gioia del Colle, nel Barese. Il 21 febbraio 2024 la vicenda verrà discussa nel merito.

L’impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione è finalizzata alla produzione di energia elettrica da combustibili poveri come rifiuti urbani, rifiuti industriali, oli pesanti, gas acidi, pet coke e carboni a scarso valore calorico. Si tratta di un impianto simile a quello che potrebbe sorgere sempre in provincia di Bari, nell’area industriale, e proposto dalla NewO di Foggia, che si è vista negare recentemente il finanziamento pubblico di 10 milioni di euro proprio dalla Regione. Nel 2017 la Regione Puglia ha autorizzato la sperimentazione a Gioia del Colle e nel novembre del 2022 è stata autorizzata la proroga. Contro la proroga della sperimentazione industriale c’è stato il ricorso davanti al Tar che ha portato a questa prima decisione dei giudici amministrativi. (Ansa).