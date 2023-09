Incendi e abbandono all’ex Inam di San Severo. “Comune disponibile se Asl Foggia volesse cedere palazzina”

“Sono molto rammaricato per quanto accaduto ieri sera in via Turati, ove ignoti hanno appiccato un incendio nella palazzina ex sede Inam”. Lo afferma il sindaco di San Severo, Francesco Miglio. “Fino a sette anni fa circa, come molti ricorderanno, in quella struttura erano ospitati gli uffici della Asl. Trasferiti gli uffici, è stata completamente abbandonata, tanto da diventare oggetto di continue spoliazioni, dal momento che chiunque può entrarci, certamente non con buone intenzioni”.

“L’ente proprietario dovrà necessariamente mettere in sicurezza l’immobile – prosegue Miglio -, poiché è inaccettabile che al centro di San Severo possa esserci un luogo aperto a malintenzionati, tanto da rappresentare un pericolo per la cittadinanza. Messo in sicurezza, mi auguro che si trovi una soluzione definitiva al problema: la demolizione dell’immobile o la cessione al Comune di San Severo. Siamo disponibili qualora l’Asl Foggia volesse procedere alla cessione della palazzina”. (foto da lagazzettadisansevero.it)