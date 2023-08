Nonna Cicetta compie 100 anni. Festa a Siponto circondata dall’amore dei suoi cari

Giornata speciale per Cicetta, una nonnina foggiana che ieri ha festeggiato i 100 anni in un lido di Siponto. Circondata dall’amore dei suoi cari, Cicetta ha riso e scherzato con tutti prima di soffiare sulle candeline. “Il segreto per arrivare a 100 anni? Non so, ho lavorato fino a quando avevo 80 anni. Non conosco segreti. Forse il cibo. Pane cotto e tanti legumi belli freschi. Sicuramente ho mangiato sempre sano, roba nostra. Facevamo anche caciocavalli e scamorza, avevamo le vacche nostre”.

Cicetta oggi ha tre nipoti e tre pronipoti e, soprattutto, tante storie da raccontare agli amati parenti. Eh già, “perché ai tempi miei si viveva meglio”, ha affermato la nonnina foggiana ai microfoni. Attraverso l’Immediato sono giunti a nonna Cicetta gli auguri dei nipoti Roberta, Gaetano e Novella.