Scontro sulla superstrada del Gargano, sindaci agli ambientalisti: “Vogliono tornare all’età della pietra”

Pronta reazione dei sindaci del Gargano dopo la presa di posizione di Italia Nostra, contraria al completamento della Strada a Scorrimento Veloce del Gargano. I più reattivi i sindaci di Vieste e Peschici, Giuseppe Nobiletti e Luigi D’Arenzo da noi intervistati.

“A volte rimango sbalordito per certe dichiarazioni, come quelle dell’attivista di Italia Nostra che considera il completamento della superstrada uno scempio. Le nuove tecniche di costruzione riducono al minimo l’eventuale danno ambientale. Le opere compensative sarebbero superiori. Continuiamo a perdere occasioni importanti come questo progetto che finalmente si avvale di cospicui fondi per poter iniziare i lavori. Se fosse per quello che dicono gli ambientalisti non dovremmo fare più niente”.

Nobiletti poi commenta anche i vincoli che al momento bloccano il prolungamento della strada nel tratto Vieste-Mattinatella. “Quella è zona 1 del Parco del Gargano, lo sappiamo. Ma è soprattutto la mancanza di risorse che non permette l’avvio dei lavori che, ripeto, sono previsti solo da Vico a Peschici, nemmeno fino a Vieste. Ovviamente sulla Vieste-Mattinata c’è il vincolo del Parco che a mio avviso può essere rimosso. Finiamola con queste inutili polemiche, la strada è importante soprattutto per i residenti dei nostri comuni che oggi hanno difficoltà a raggiungere i luoghi di lavoro e le strutture sanitarie che distano anche 100 chilometri. E poi la strada combatte lo spopolamento nei paesi del Gargano”.

Il sindaco di Vieste e presidente della provincia di Foggia si rivolge anche ai parlamentari della Capitanata. “Qualche selfie in meno, qualche processione in meno e qualche risorsa in più”.

Anche il sindaco di Peschici, Luigi D’Arienzo risponde agli ambientalisti. “Questi ambientalisti non li capisco, evidentemente queste persone vivono nelle città dove hanno tutto sotto casa. Noi da Peschici per raggiungere Foggia o Manfredonia ci impieghiamo tantissimo. E se succede qualcosa di serio ad un nostro familiare o concittadino occorrono 2 ore di ambulanza per raggiungere l’ospedale più vicino. Agli ambientalisti dico semplicemente di guardare avanti, non possiamo restare nel medio evo. Loro vengono in vacanza a Peschici e pretendono che noi siamo persone con l’anello al naso. I parlamentari pensassero di più a questi problemi”.