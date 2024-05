Una avvocata appassionata di Gianrico Carofiglio che rilegge con passione al tavolo “Il passato è una terra straniera”, il giovane poeta e recensore che legge un saggio colto, la ragazza col best seller, il consigliere comunale con una raccolta poetica, il single che si tuffa nel noir e che spera di allacciare, dopo, a libri chiusi, qualche rapporto fruttuoso, alcune studentesse con i testi delle parti speciali degli esami.

C’è di tutto al Carlito’s in Via Arpi, la ex Singer, divenuta luogo di incontro per chi ama leggere a telefoni spenti. Le iniziative letterarie lanciate dall’associazione Libertà Civile di Alessio Lusuriello, commerciante e lettore forte tra i candidati di punta della coalizione che appoggiava Antonio De Sabato, sono un grande successo.

Questo tipo di incontri informali riscuote entusiasmo anche a Foggia. Non solo a New York. E viene da sorridere. È soddisfatto Lusuriello. “Non sappiamo cosa diventeranno i Reading Party, di certo sono un’occasione per crescere e conoscersi”.