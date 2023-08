A Manfredonia suolo pubblico e Tari a costi folli, l’assessora: “Falso”. Commercianti: “Istanze giuste”

Il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice di nuovo nel mirino dei commercianti locali. Dopo l’intervista a l’Immediato di poche settimane fa. L’associazione Unionimprese si è interrogata sul video postato lo scorso 2 agosto (in alto) dall’assessora Antonella Lauriola sulla sua pagina facebook.

“Dopo aver ascoltato più volte l’intervento dell’assessora – dichiara il rappresentante pro tempore dell’associazione, Francesco Palmieri -, siamo giunti alla conclusione che è doveroso da parte di questa associazione intervenire con un video di confronto sugli argomenti trattati nonché sulle parole dalla stessa utilizzate. Ci dispiace dovere intervenire in tal senso, ma è giusto che la cittadinanza ascolti attentamente quanto riporta l’assessora e quanto effettivamente accaduto, cosicché i cittadini possano valutare e trarre serenamente i propri convincimenti. Non a caso abbiamo scelta una frase di Lincoln che vuol simboleggiare la nostra scelta: ‘Se per una volta tradisci la fiducia dei tuoi concittadini, non riguadagnerai mai la loro stima e rispetto’“.