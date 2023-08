L’amore nato alle Poste suggellato dal “Fiocco giallo”. La storia del foggiano Alberto e della sua Olga

Poste Italiane è il fil rouge del loro amore: dal primo incontro a oggi, che festeggiano la nascita del primo figlio, Edoardo. A suggellare il lieto evento da neo genitori (nonché colleghi perché entrambi dipendenti di Poste Italiane) Alberto Troccoli, referente commerciale di zona a Udine e Olga Troiano, specialista consulente mobile a Udine, è arrivato il regalo di Poste Italiane: un cofanetto giallo contenente prodotti per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, fino all’indispensabile dispositivo antiabbandono per l’auto di mamma e papà.

Il “pacco giallo” è solo l’ultimo tassello di un mosaico di amore iniziato nel 2016, quando Alberto ha incontrato per la prima volta Olga: “Originario di Foggia, mi ero trasferito da un anno circa a Udine, iniziando a lavorare per Poste Italiane – racconta -. Olga, di Salerno, si era appena trasferita in città per lo stesso motivo. Può sembrare poco romantico, ma la scintilla è scoccata nell’ufficio postale di Udine Centro tra contratti, raccomandate, pacchi. Nel 2019 ci siamo sposati e da qualche settimana stringiamo tra le braccia Edoardo, primo figlio, 4 chili d’amore puro”. L’iniziativa di Poste, per tutti i dipendenti neogenitori, a pochi giorni dal lancio conta 252 richieste, per bambini già nati o attesi tra luglio e agosto, con una partecipazione da parte di 19 regioni, 67 province, 170 comuni, di cui 28 piccoli. (Ansa).