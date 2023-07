Artisti di Capitanata, Gina Palmieri lancia “Vivere”: dal 12 luglio il nuovo singolo in tutti i digital store

Dopo ‘Terra da mare’, è in arrivo ‘Vivere’, il nuovo singolo della cantautrice di Lesina Gina Palmieri. Registrato e mixato all’Edrecords Studio di San Severo, arrangiato da Edgardo Caputo (pianoforte, synth e programmazioni), da mercoledì 12 luglio sarà disponibile in tutti i digital store. L’anteprima del brano è stata pubblicata oggi sul canale YouTube della cantautrice (@ginapalmierimusic). Voce raffinata, Gina Palmieri, che ha curato musica e testo, è impegnata in diversi progetti discografici.

‘Vivere’ è “una riflessione, se vogliamo provocatoria, sull’importanza di credere nell’amore e porre come prioritarie le cose che ci fanno stare bene, che ci danno possibilità di sorridere e, quindi, di vivere pienamente la nostra quotidianità”, racconta la cantautrice.

Il sound è pieno di contaminazioni stilistiche. Un’armonizzazione ricca di tensioni supporta una melodia chiara e suggestiva. Risaltano le caratteristiche vocali particolarmente duttili di Gina Palmieri.

La cantautrice di Lesina vuole portare sulla scena nazionale un ‘pop colto’, in controtendenza rispetto al dilagante fenomeno del pop leggero e talvolta finanche superficiale.

Poco più di un mese fa era uscito il singolo ‘Terra da mare’, un delicato inno al suo amato territorio. Conosciuta come soprano, da tempo Gina Palmieri, artista eclettica, si è affacciata al mondo del cantautorato femminile. Il genere lirico e il jazz continuano ad accompagnare la sua carriera.

Diplomata in canto lirico all’Istituto Musicale ‘A. Peri’ di Reggio Emilia e laureata in Didattica della Musica al Conservatorio ‘U. Giordano’ di Foggia, nel 2007 Gina Palmieri si specializza in musicoterapia.

Si è formata anche in canto jazz sempre al Conservatorio ‘U. Giordano’ di Foggia, e partecipando a diversi corsi specifici della scuola di musica ‘Il Pentagramma’ di Bari.

Insegnante di educazione musicale nelle scuole superiori di I grado, svolge anche attività di insegnante di canto lirico, jazz e pop nei corsi attivi presso l’Associazione di promozione sociale Incanto di Lesina che ha fondato e che tuttora presiede.

Intensa l’attività concertistica a livello nazionale: collabora con diverse formazioni cameristiche, orchestrali e jazzistiche.

Ha curato la direzione artistica e la preparazione del coro gospel nel progetto ‘Italian Gospels’, che ha affiancato l’artista statunitense Cheryl Nickerson nel tour invernale 2010, esibendosi anche come vocalist.

Collabora in pianta stabile all’organizzazione e alla direzione artistica della rassegna musicale presso le Cantine D’Araprì di San Severo, durante la quale spesso si esibisce al fianco di artisti di fama internazionale.

Da sempre sensibile alla funzione sociale, terapeutica e comunicativa della musica, svolge anche attività di musicoterapista. La forte personalità artistica e la padronanza della tecnica vocale emergono chiaramente anche nell’ultimo lavoro ‘Vivere’. Da oggi, il brano si può ascoltare in anteprima (qui il link: https://www.youtube.com/watch?v=9sxGq-I-SbA) e dal 12 luglio sarà disponibile su tutte le principali piattaforme.