“Abbiamo candidato Lucera a Capitale italiana della cultura per il 2026”. L’annuncio del sindaco Pitta

“Abbiamo candidato Lucera a Capitale italiana della cultura per il 2026”. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Pitta. La notizia, giunta dall’anfiteatro augusteo, “esprime compiutamente – secondo il primo cittadino – la volontà di mettere in circolo nella comunità lucerina la linfa vitale della storia da cui trarre l’energia per il futuro di Lucera. Vogliamo ricostruire connessioni e valorizzare coesioni sociali e culturali, ambientali ed economiche. Vogliamo attivare processi di partecipazione e co-progettazione fondate sull’intelligenza e la competenza, l’ascolto dell’altro e la consapevolezza di se stessi. Vogliamo far risplendere Lucera e con Lucera lo straordinario territorio dei Monti Dauni. A prescindere dall’esito della sfida, che affronteremo con tutto l’impegno e tutta l’umiltà possibili, un risultato positivo lo raggiungeremo certamente: costruire, insieme, una visione di futuro per la nostra comunità”.