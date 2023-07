Foggia, il candidato sindaco Angiola: “Città può rinascere anche grazie a patrimonio federiciano ed enogastronomia”

“Abbiamo idee e progetti da condividere e realizzare. La nostra azione propositiva non piace solo a chi in questa città ha agito per distruggere e non per costruire”. Nunzio Angiola, candidato sindaco di Foggia per una coalizione di Liste Civiche, ha incontrato i residenti e commercianti della zona del centro storico del capoluogo dauno, da troppi anni in stato di abbandono, offrendo spunti importanti affinché tutta la zona diventi trainante per una parte dell’economia cittadina.

“È assurdo come non ci sia un negozio di souvenir della città e che diventi di giorno quasi impossibile trovare più di un ristorante aperto nel centro storico che faccia cucina tipica, per dare ospitalità ai turisti che apprezzano tanto la nostra cucina. Cambieremo questa parte di Foggia con un piano di recupero di pavimentazione e arredo urbano, garantiremo aiuti a chi aprirà botteghe artigiane e di vendita di prodotti locali e realizzeremo una postazione della Polizia Locale che dia supporto a cittadini e forestieri. Ma, soprattutto, costringeremo, se sarà necessario, tutte le istituzioni in grado di finanziare un progetto per rendere percorribili i camminamenti federiciani fatti realizzare dall’imperatore Federico II, trasformando tutta la zona del centro storico in un immenso parco sotterraneo. Quindi, interventi immediati ed altri di media realizzazione ma che potranno cambiare il futuro di questa città. Non è un caso che in una delle liste che sostengono la mia candidatura vi sia l’immagine di Federico II”, conclude Angiola.