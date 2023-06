Coldiretti Foggia, cambio al vertice. Mario De Matteo (“Rosso Gargano” e “Teanum”) è il nuovo presidente

È Mario De Matteo il nuovo presidente della Coldiretti Foggia, eletto all’unanimità dall’assemblea provinciale costituita dai 34 presidenti, eletti nei giorni scorsi nelle rispettive assemblee sezionali, alla presenza del direttore regionale Pietro Piccioni e del direttore provinciale Marino Pilati. Mario De Matteo, 31 anni di Ordona, laureato in Ingegneria di Materiali e Nanotecnolgie, è imprenditore agricolo delle aziende Rosso Gargano, Teanum, Herdonia e il Vignale che producono pomodoro da industria, vino, olio extravergine di oliva, grano, ortaggi, tra i quali broccoli, carciofi e asparagi. Con De Matteo, un’altra new entry nella federazione di Foggia: Ugo Celozzi eletto a capo di Impresa Giovani. Due le riconferme: Maddalena Rignanese Prencipe, presidente di Coldiretti Donne e Angelo Marseglia riconfermato presidente di Coldiretti Senior.

“Ringrazio per la fiducia accordatami e per la grande responsabilità – ha detto il neo eletto presidente De Matteo all’assemblea dei presidenti – di guidare il gruppo di lavoro della Coldiretti Foggia, in un territorio che al netto delle criticità è molto ricco sia in termini di produzione, ma soprattutto di imprese agricole e agroalimentari grandi che fanno di questa provincia il motore economico con i primati nella produzione di pomodoro, ortaggi, vino e olio extravergini di oliva di qualità. È una grande sfida – ha concluso De Matteo – che dovremo affrontare assieme, portando in ogni ambito il grande valore d’uso di Coldiretti, portatrice di progettualità e asset spesso in solitudine”.

In uno scenario di criticità causato dal maltempo “che si sta abbattendo in provincia di Foggia come una calamità, la Coldiretti Foggia con il nuovo presidente De Matteo e il nuovo consiglio direttivo – ha detto il direttore regionale Pietro Piccioni – sapranno certamente affrontare con grande vigore e strategicità le nuove sfide che il combinato disposto degli effetti del conflitto in Ucraina hanno innegabilmente determinato”.