Cerignola, inaugurato il nuovo centro prelievi dell’Asl: “Riduciamo le attese e aumentiamo numero prestazioni”

Questa mattina è stato inaugurato a Cerignola il nuovo Centro Prelievi del Distretto Socio Sanitario in via XX Settembre. Dislocato al piano terra della struttura distrettuale “Tommaso Russo”, il nuovo centro è stato progettato con spazi più ampi in modo da migliorare l’accoglienza e il comfort dell’utenza.

Raddoppiate, in particolare, le sale dedicate ai prelievi per aumentare il numero delle prestazioni giornaliere e ridurre le liste d’attesa. “La comunità di Cerignola – ha commentato il direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri – ha a disposizione, da oggi, nel centro cittadino, un punto prelievi completamente rinnovato. Una bella realtà nuova, accogliente e confortevole”. Il nuovo Centro supporterà le attività del laboratorio analisi del presidio ospedaliero Tatarella di Cerignola”.

“Proseguono – ha concluso Nigri – i lavori dei nuovi locali che ospiteranno il nuovo Laboratorio. Stiamo rispettando il cronoprogramma e contiamo di inaugurarlo entro fine mese”. “Quello di oggi – ha sottolineato la neodirettrice del distretto socio sanitario Girolama De Gennaro – è un primo, importante, passo per lo sviluppo dei servizi distrettuali all’interno del Tommaso Russo, la casa dei cittadini di Cerignola”.

Presenti al taglio del nastro l’assessora comunale alla Sicurezza Teresa Cicolella che ha portato i saluti del sindaco Francesco Bonito, l’assessore comunale alle Attività Produttive Sergio Cialdella, diverse associazioni dei cittadini, una delegazione del Commissariato di Polizia di Stato di Cerignola e alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.