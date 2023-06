Incendiata l’auto del vicesindaco di Carapelle. “Fiamme vicino stanza da letto di mio figlio”

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio che, ieri notte, ha distrutto l’auto del vice sindaco di Carapelle, nel Foggiano, Ulderico Spinapolice. Il mezzo, una Fiat Panda, era parcheggiata sotto la sua abitazione in via Saragat quando alle due di notte il vice sindaco è stato avvisato da un vicino di casa dell’incendio.

Il mezzo distrutto dalle fiamme era un’automobile di cortesia poiché l’automobile di proprietà del vice sindaco è in riparazione. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i carabinieri che stanno visionando le immagini della videosorveglianza della zona per avere informazioni utili alle indagini e per accertare le cause del rogo.

“Non so cosa sarebbe potuto accadere – ha commentato Spinapolice – se le fiamme si fossero propagate maggiormente. L’auto, infatti, era parcheggiata sotto l’abitazione che è un piano rialzato, proprio in corrispondenza della stanza in cui dorme mio figlio”. Il vice sindaco Spinapolice, agente di commercio, eletto con una lista civica nel 2018 e riconfermato nelle scorse elezioni di maggio scorso, ai Carabinieri avrebbe riferito di non aver mai ricevuto minacce.