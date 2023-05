Terminata l’audizione di Tefta Malaj, moglie del panettiere killer. Fissati i funerali di De Santis

È terminata l’audizione di Tefta Malaj, la donna di 39 anni moglie di Taulant Malaj il panettiere di 45 anni in carcere da domenica scorsa perché reo confesso del duplice omicidio avvenuto a Torremaggiore della figlia Jessica e del vicino di casa Massimo De Santis. L’interrogatorio è durato circa due ore e si è tenuto alla presenza del sostituto procuratore Antonio Laronga e della pm inquirente Sabrina Cicala coadiuvati dai carabinieri. Subito dopo la mamma di Tefta si è allontanata in compagnia del pm e del tenente dei carabinieri senza parlare con i giornalisti che erano in attesa all’esterno del reparto ospedaliero.

Intanto, si terranno domattina alle 10.30 nella Chiesa Divino Lavoratore che si trova in via a Iozzo a Torremaggiore, i funerali di Massimo De Santis il 51enne ucciso lo scorso fine settimana con 23 coltellate da Malaj. La vittima è stata accoltellata perché l’assassino era convinto che avesse una relazione extraconiugale con la moglie. Nella furia omicida Malaj ha accoltellato e ucciso anche sua figlia Jessica di 16 anni intervenuta in difesa della mamma e ferito la donna. I funerali della ragazzina non sono stati ancora fissati.