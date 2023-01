“Intrighi di potere a Manfredonia, il prefetto intervenga”. Ombre sull’appalto della pubblica illuminazione

Monta il caso pubblica illuminazione a Manfredonia. Ieri, al termine del Consiglio comunale, il sindaco Gianni Rotice ha pubblicato una nota sulla propria pagina social scrivendo: “E luce fu. In maniera compatta la maggioranza ha preso una decisione seria e serena per il futuro della città, al contrario di un’opposizione utile solo a fare demagogia per poi abbandonare l’aula al momento del voto, venendo meno a quel coraggio di scegliere e prendere posizioni nette che tanto sventola sui comunicati e sui social. Abbiamo bocciato il PPI proposto da Engie dalla durata ventennale e dall’importo di 37,5 milioni di euro. La proposta non ha fugato i numerosi dubbi amministrativi sull’effettiva convenienza per il Comune ed i cittadini e non ha visto accolte le 11 proposte migliorative avanzate dall’amministrazione.

Rischiavamo, come più volte fatto da qualcuno in passato, di ingessare il futuro e ritrovarci come nel caso dei parcheggi, con un contratto eccessivamente vincolate senza benefici per il pubblico interesse. Al contrario di quanto paventato da qualcuno prima della seduta del Consiglio, non vi sarà alcun salto nel buio. I servizi pubblici di pubblica utilità continueranno ad essere garantiti senza alcuna interruzione. Sul fronte operativo come amministrazione ci attiveremo subito con gli uffici tecnici per garantire la gestione del servizio, come sempre, nella direzione della massima trasparenza e legalità. In 14 – conclude Rotice – abbiamo dimostrato di tenere davvero al futuro e all’interesse pubblico della città assumendoci la responsabilità di una scelta coraggiosa, dall’opposizione banchi vuoti come le loro chiacchiere e polemiche”.

Ma il gruppo di opposizione “Molo 21” continua a vederci manovre strane e contrattacca: “Sul famigerato caso della proposta di finanza del progetto della società Engie Spa, ovvero l’appalto dei servizi energetici e della pubblica illuminazione possiamo chiaramente affermare che nulla, ma proprio nulla, è avvenuto in maniera trasparente e alla luce del sole, così come invece provano a sostenere alcuni (non tutti) membri della maggioranza che risiede a Palazzo San Domenico. La prova più evidente è stata la lettera dell’ormai ex assessore Angelo Salvemini, il quale, nonostante fosse ancora parte dell’amministrazione, ha scritto sabato sera una missiva a tutti i consiglieri comunali evidenziando anomalie, intrighi e circostanze a dir poco inquietanti attorno all’appalto in questione.