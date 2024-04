Il Comune di Vieste porta a casa un importante risultato con la progettazione per la riqualificazione dei due lungomare E. Mattei ed Europa. Nell’Evento di presentazione dei progetti, partecipanti ai concorsi di progettazione banditi dall’amministrazione della Provincia di Foggia e del Comune di Vieste in partenariato con l’Ordine degli Architetti P.P.C della provincia di Foggia, alla presenza del sindaco e presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti e del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Mariella Pecorelli presso Palazzo Dogana a Foggia, è stato proclamato vincitore il progetto a firma dell’architetto Marco Di Gennaro , su ben 12 partecipanti al concorso, provenienti da varie parti d’Italia e tutti dotati di una propria qualità estetica e funzionale.

L’obiettivo di questo concorso di idee è stato quello di affrontare il tema della riqualificazione di due aree fondamentali per l’identità di Vieste, una città con una forte vocazione turistica balneare. Il progetto vincitore è stato scelto per la sua capacità di coniugare funzionalità ed estetica, offrendo una soluzione intelligente e gradevole per la riqualificazione dei due lungomare. Desideriamo congratularci con l’architetto Di Gennaro per la sua vittoria meritata.