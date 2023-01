Gestione disastrosa del Comune di Manfredonia, Corte dei Conti: “Non si attiene alle prescrizioni impartite”

Continuano gli scivoloni in casa Rotice. Dopo il parere negativo della Cosfel sulla legittimità dello staff del sindaco di Manfredonia, ora arriva anche la mazzata della Corte dei Conti per le numerose inadempienze alle disposizioni impartite dalla Magistratura contabile. Come riporta gazzetta del mezzogiorno, “il Comune, in occasione della trasmissione della relazione sul primo monitoraggio semestrale, al 30.06.2022 (pervenuta solo in data 14.11.2022, a seguito di sollecito di questa Sezione del 10.10.2022), non si atteneva alle prescrizioni impartite”.

I giudici hanno elencato le deficienze riscontrate nella documentazione inviata dall’Assessorato al Bilancio del Comune. Su gazzetta si parla di “clamoroso smacco all’apparato contabile che comprova decisamente le tante carenze amministrative denunciate dalle opposizioni consiliari ma anche delle varie forze politiche cittadine, in tutto questo primo anno di governo della maggioranza a guida Rotice”.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, “dispone che il Comune di Manfredonia, in ottemperanza alle prescrizioni impartite con deliberazione n.185/2021/PRSP, provveda a: ricalcolare l’importo complessivo della massa passiva oggetto di ripiano decennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo le indicazioni fornite con la citata delibera (decurtando dall’importo di € 14.892.984,93 la quota da riaccertamento straordinario di € 590.030,79; aggiungendo l’importo di € 146.410,89 e tenendo conto delle ricadute, sul risultato di amministrazione 2018, parte disponibile, della sottostima del FAL riscontrata nell’esercizio 2017); inserire nell’obiettivo del primo anno del piano (2019), l’intero importo della quota da riaccertamento straordinario di € 590.030,79 non recuperata nell’esercizio 2018, giusta previsione di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015; ricompilare, conseguentemente, il cronoprogramma di recupero dell’intero disavanzo a decorrere dal 2019 (anno di approvazione del piano di riequilibrio), utilizzando le tabelle previste dalle linee guida per l’esame del piano di riequilibrio (Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), Sezione Seconda – Risanamento, par. n. 2 (Ripiano del disavanzo di amministrazione), relative al cronoprogramma di rientro dell’intero disavanzo oggetto di risanamento, distinto per singole voci; compilare il prospetto relativo alla verifica del ripiano delle componenti del disavanzo di cui al punto 13.10.3 del principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, per il periodo 2019 – 2022, tenendo conto della sottostima del Fondo società partecipate riscontrata con riferimento all’esercizio 2019 (par. n. 15 della deliberazione n. 185/2021)”.

Poi si legge che “il termine assegnato per l’adempimento è il 15 gennaio 2023: data già trascorsa. Quanto all’Organo di revisione presso il Comune di Manfredonia, questo è stato invitato “a tener conto delle risultanze degli anzidetti prospetti, come ricompilati dall’Ente, in occasione della trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del piano riequilibrio per il secondo semestre 2022 (da inviare – prescrive la CdC – entro la stessa data del 15 gennaio 2023)”.