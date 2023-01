Fallisce la “Tozzi Sud” a Foggia, gli americani di G&W Electric chiudono lo stabilimento. A casa 121 lavoratori

La già desertificata provincia di Foggia perde un altro pezzo della sua industrializzazione. I dipendenti della ex “Tozzi Sud” sono stati mandati via ai cancelli dopo la dichiarazione di fallimento del nuovo gruppo “G&W Electric” subentrato alla vecchia insegna. Licenziamento collettivo per 121 dipendenti deciso nel Cda del 17 gennaio 2023 dopo che il gruppo americano nell’acquisizione del 2019 aveva annunciato ampliamenti e investimenti nello stabilimento in zona ASI.

Tra i motivi dello stato di liquidazione, che si leggono nella comunicazione inviata a sindacati e associazioni di categoria, la difficoltà di piazzare sul mercato i pur pregevoli prodotti, uno stato finanziario complesso e la crisi del conflitto ucraino che ha esacerbato le difficoltà create dalla pandemia.