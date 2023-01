Una doppietta di Ogunseye piega la Juventus Next Gen e regala al Foggia il primo atto della semifinale di coppa Italia di serie C. La formazione di Fabio Gallo si impone per 2-1 e il prossimo 15 febbraio ad Alessandria cercherà di difendere questo risultato per ottenere il visto per la finalissima. Per i bianconeri, la rete porta la firma di Poli. I rossoneri tornano a vincere dopo gli ultimi due tonfi in campionato con Picerno e Francavilla.