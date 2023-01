Manfredonia: Rotice non ne indovina una, ritenuto illegittimo il suo staff. Anche il Carnevale è a rischio

Anno nuovo e vecchi problemi in casa Rotice. L’amministrazione comunale di Manfredonia continua a collezionare scivoloni. Nelle scorse ore un ente preposto, si tratterebbe della Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) avrebbe dato parere negativo allo staff del sindaco. Forti dubbi sarebbero emersi sulla legittimità degli atti. Inizialmente il sindaco aveva annunciato che avrebbe provveduto di tasca propria a stipendiare lo staff, salvo poi inglobare i componenti attraverso una delibera ad hoc. Una manovra probabilmente non conforme secondo le rilevazioni della commissione.

Per Rotice è solo l’ennesimo caso scottante dopo quelli già elencati nelle scorse settimane da l’Immediato. Sembra proprio che Manfredonia fatichi ad uscire dalle sabbie mobili dello scioglimento per mafia del 2019. Dimostrazione anche la presenza di un consigliere di maggioranza, tra i più suffragati, vicinissimo al sindaco, citato ampiamente nella relazione della Commissione d’accesso agli atti per alcuni legami non proprio chiari con determinati ambienti. Questioni che potrebbero finire al vaglio della Prefettura di Foggia sempre vigile sul Comune sipontino.

Nel frattempo, una delle amministrazioni più festaiole degli ultimi decenni rischia di farsi sfuggire di mano il Carnevale. Dopo la strana chiusura anticipata delle luminarie natalizie, avvolte da polemiche e scarse autorizzazioni fin dal principio, ora scoppia il caso della kermesse in maschera, tradizione storica in riva al golfo. Quasi sacra. A sollevare la questione è il consigliere comunale di minoranza Francesco Schiavone che scrive: “A data da destinarsi non è più soltanto un modo di dire; nel tempo particolare che stiamo attraversando a Manfredonia è diventato anche un modo di pensare. Stiamo ai fatti. A Monte Sant’Angelo il 6 giugno 2022 in una calda sera d’estate, Gianni Rotice dava lezioni di turismo e organizzazione d’eventi, lanciandosi in proclami eccitanti per il futuro della nostra città”.

Quel giorno il sindaco parlò della possibilità di istituire una fondazione – come a Putignano e in altri centri – per la gestione del Carnevale. Si scagliò pesantemente contro l’idea del “comitato” e attaccò l’Agenzia del Turismo definita “un carrozzone” utilizzato per sistemare i delusi dalle elezioni. Per Schiavone “è tutto falso. Coloro che amministravano l’agenzia furono individuati per competenze e non si erano mai candidati”.

Ma la cosa che più inquieta è il futuro stesso della manifestazione in maschera: “Siamo stati travolti da uno scoop: il prossimo Carnevale di Manfredonia probabilmente si svolgerà a data da destinarsi; una genialata dell’amministrazione Rotice che dopo un anno di lavoro ci costringe a ‘subire’ l’ennesima e incredibile beffa. Se così fosse si certifica l’incapacità di un’amministrazione comunale, ormai da un anno al timone della città, di programmare e guidare anche le cose più semplici. Il Carnevale di Manfredonia è patrimonio immateriale della nostra città, merita più rispetto sia nei tempi di organizzazione che nelle risorse economiche che si intendono investire. Prendiamo atto che, mentre altre città pugliesi oggi lanciano la presentazione del proprio carnevale a Palazzo Giustiniani a Roma, noi restiamo rannicchiati su noi stessi a discutere in quello che avrebbe dovuto essere il nostro Laboratorio Urbano Culturale (luogo che oggi ha perso la sua vera natura), di un evento che nessuno sa ancora quando si terrà, con la proposta dello spostamento del periodo di svolgimento a data da destinarsi. Evviva la destagionalizzazione dei flussi turistici”.

E ancora: “Allora, caro sindaco, prima di darci elezioni di turismo e sviluppo economico si schiarisca le idee e ci faccia capire cosa vuol fare davvero della nostra città. In aggiunta, quello che vivremo (chissà quando) sarà certamente il ‘Carnevale più politicizzato’ dell’ultimo ventennio, perché il sindaco, al contrario di quello che aveva promesso quel giorno a Monte Sant’Angelo, dribbla la fondazione e ‘individua’ un gruppo di volontari per organizzare la prossima edizione del Carnevale di Manfredonia, creando di fatto un vero e proprio contenitore di prebende politiche zeppo di ex candidati alle scorse comunali, coordinatori di partiti politici e collaboratori personali. Insomma un bel tuffo nel passato remoto. Anzi nel trapassato remoto! Agli amici che oggi hanno deciso di collaborare per l’organizzazione del Carnevale di Manfredonia, chiedo di avere più coraggio, qualità che non è mai mancata nel passato e indispensabile per sognare e trasformare una Manfredonia al passo con i tempi! Chi non ha il coraggio di provare a migliorare questa città torni a casa”.