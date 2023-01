Vino, “Tacco Rosa” di Dario Stefàno riceve i 5 Grappoli di Bibenda. È il quarto anno consecutivo

Per il quarto anno consecutivo Tacco Rosa, Salento IGT da Negroamaro 100%, di Tenute Stefàno, riceve i Cinque Grappoli di Bibenda.

L’edizione 2023 della guida della Fondazione Italiana Sommelier ha conferito i prestigiosi premi, attribuendo il massimo riconoscimento a Tacco Rosa 2021, unico rosato fermo pugliese nella rosa dei premiati.

“Un primato che inorgoglisce – commenta Dario Stefàno, produttore di Tacco Rosa con la sua piccola azienda vinicola Tenute Stefàno – e che incoraggia, poiché premia un vino nato per passione e per amore verso la tradizione vitivinicola del Salento. Sono molto felice ed emozionato. Questo prestigioso riconoscimento ci fa iniziare il nuovo anno con una dose di ottimismo in più, anche in vista delle novità alle quali stiamo lavorando da tempo, come la versione bollicine di Tacco Rosa che uscirà, come novità assoluta, subito dopo l’estate”.