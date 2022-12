Imprese collegate a mafia foggiana, quattro interdittive della Prefettura. “Sono società infiltrate da malavita”

Prosegue in maniera decisa ed incisiva l’attività della Prefettura di Foggia sul fronte della prevenzione amministrativa ed in particolare del contrasto delle infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso nell’economia legale di questo territorio.

Al riguardo, il prefetto di Foggia Maurizio Valiante (in foto), quest’oggi, ha adottato quattro nuove interdittive antimafia nei confronti di altrettante imprese con sede a Foggia, per le quali, all’esito delle accurate attività istruttorie svolte con il determinante apporto delle Forze di Polizia, della DIA e del relativo Gruppo Interforze Antimafia, sono emersi collegamenti con la consorteria mafiosa della “Società Foggiana”. In particolare, tre provvedimenti interdittivi sono stati adottati nei confronti di imprese agricole per le quali è emerso il loro inserimento nel circuito delle “agromafie”, e sono correlati all’operazione di polizia “Grande Carro” del 2020, che ha disvelato un sofisticato sistema fraudolento ai danni dell’Unione Europea nel settore agricolo, diretto ed organizzato da una batteria mafiosa locale, mentre il quarto provvedimento di rigore concerne una impresa operante nel settore dell’edilizia e della manutenzione di impianti.

“La complessa attività istruttoria che ha condotto all’adozione dei provvedimenti di rigore dell’informazione antimafia interdittiva – riporta la nota della Prefettura – permette ancora una volta il perseguimento dell’obiettivo della tutela dell’economia legale, e della garanzia della sana concorrenza tra le imprese, impedendo alle società ‘infiltrate’ di contrarre con la Pubblica amministrazione, preservando in tal modo i settori produttivi e la stessa economia del territorio. La Prefettura di Foggia sul fronte della prevenzione amministrativa ed in particolare del contrasto delle infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso nell’economia legale di questo territorio”.