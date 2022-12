Serata al Teatro Giordano di Foggia con la Polizia di Stato. Sul palco a scopo benefico il Coro Polifonico della Questura

Serata di beneficenza a Foggia con la Polizia di Stato. Appuntamento mercoledì 21 dicembre al Teatro comunale “Giordano” con sipario alle ore 20:30. Lo spettacolo, promosso dalla Questura di Foggia, con il patrocinio del Comune e dell’Università degli Studi di Foggia, vedrà la partecipazione del Coro Polifonico della questura diretto dal Maestro Giulia Panettieri. Presentazione affidata agli attori Dino La Cecilia e Fabio Conticelli. La serata, dal titolo “Noi per Voi”, sarà allietata dalle performance di numerosi ospiti: l’attore Giovanni Mancini, il rapper della Polizia di Stato Revman, il chitarrista Francesco Loparco, il sassofonista Emanuele Acucella, i Tessuti Aerei dell’Accademia Musical Art, il cantautore Fabio Silvis, l’handpan player Maurizio Rana, le danzatrici Fausta Maiorino e Azzurra Ippolito e il maestro d’arte Fabio Castellaneta che realizzerà in diretta un’opera il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il progetto “riqualificazione urbana” della manifestazione è stato condiviso con la Curia Vescovile, aprendo sinergie con le parrocchie e con i parroci della città, che sono stati incaricati di realizzare l’albero di Natale più originale. Una referenziata Commissione ha esaminato gli elaborati e nel corso della serata sarà premiato il progetto vincente con la dazione di un premio di denaro che dovrà essere impiegato per la realizzazione o acquisto di un bene comune, fruibile dalla collettività che ha concorso alla realizzazione dell’abete vincitore.

Inoltre, durante la manifestazione sarà allestita una raccolta fondi, fortemente voluta dal Questore di Foggia, a favore di un collega del corpo dei vigili del fuoco che in questo momento necessita di un sostegno per uscire vittorioso da una dura battaglia contro la malattia.