Lavoro gratuito di pubblica utilità per persone condannate. Convenzione tra Provincia e Tribunale di Foggia

Questa mattina il presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha sottoscritto, insieme al presidente del Tribunale di Foggia, Sebastiano Luigi Gentile, la convenzione della durata quinquennale attraverso cui impiegare nell’Ente di Palazzo Dogana persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”.

Coloro i quali presteranno servizio presso la Provincia in attività non retribuita di uscierato e di supporto amministrativo, dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, sono stati individuati in un numero massimo di 15 soggetti. Saranno a carico dell’amministrazione provinciale le spese per l’assicurazione contro infortuni e malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi.

“Si tratta di un atto importante, che applica concretamente il principio di reinserimento sociale per coloro i quali hanno avuto problemi con la giustizia e per costruire una società improntata ai valori della responsabilità e della legalità – commenta il presidente della Provincia –. Grazie al presidente del Tribunale e all’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna per questa collaborazione, che permetterà agli interessati di offrire gratuitamente il loro contributo alla collettività e alla Provincia di poter beneficiare della loro attività per migliorare i servizi offerti ai cittadini”.