A Orsara nessuno solo a Natale: pettole e calore umano per gli anziani

La mostra dei presepi artistici, il ritorno del Presepe Vivente, la “Social Pettola” e poi, ancora, musica, danza, letture, il grande concerto gospel del 26 dicembre: da domenica 18 dicembre 2022, e fino al 7 gennaio 2023, il Natale Orsarese organizzato dal Comune di Orsara di Puglia in collaborazione con le realtà associative animerà il paese con moltissime iniziative. Si comincia oggi, domenica 18 dicembre, con il Mercatino Natalizio Solidale: in Corso della Vittoria, dalle 10.30, tante bancarelle con prodotti artigianali, tipicità, idee regalo natalizie, specialità del territorio, assaggi gastronomici e intrattenimento musicale per una giornata che coniuga l’evento natalizio con la solidarietà.

Martedì 20 dicembre, nella Chiesa di San Nicola, dalle 19.30 si terrà il gran concerto di Natale degli alunni della scuola secondaria di primo grado e, a seguire, l’apertura del mercatino di Natale. Tanti gli appuntamenti di giovedì 22 dicembre: alle ore 10.30, l’Auditorium comunale accoglierà i bambini della Scuola dell’Infanzia per “L’essenza del Natale”; contemporaneamente, in via Roma sarà inaugurata la Mostra dei presepi artistici che potrà essere ammirata per tutto il periodo natalizio; alle 11.30 sarà Babbo Natale in persona a incontrare gli alunni delle scuole di Orsara di Puglia; dalle ore 17, nella Sala Cine-Teatro del Centro polivalente, spazio a “Letture della valigia dei libri” e, a seguire, la proiezione del film Polar Express.



NESSUNO SOLO A NATALE. Durante la giornata di sabato 24 dicembre, si terrà la Social Pettolata: un gruppo di volontari si recherà casa per casa in ognuna delle 235 abitazioni in cui vive un anziano solo di Orsara di Puglia per portare in dono delle pettole, realizzate da Vento Legale e da Peppe Zullo, e un po’ di calore natalizio. Un’iniziativa solidale importante, che riguarderà molti ultra settantacinquenni, anziani che da anni vivono da soli dopo aver perso il proprio coniuge.



PRESEPE VIVENTE. Il 25 dicembre, in Corso della Vittoria, Babbo Natale arriverà in piazza per incontrare i bambini. La sera dopo, quella del 26, la Chiesa San Nicola di Bari, dalle 20.30, ospiterà il grande concerto gospel di Nate Martin & Sign. Il 27 dicembre, l’Auditorium comunale dalle ore 17 ospiterà “Neve rossa a maggio”, spettacolo teatrale a cura di Luisa Casasanta; la Sala Cine-Teatro, invece, dalle ore 20.30 darà spazio al concerto musicale Klez Note. Mercoledì 28 dicembre tornerà il Presepe Vivente di Orsara di Puglia, con un percorso che porterà “Da Betlemme a Orsara” partendo con l’apertura in via Tripoli dalle ore 17.30. Il Presepe Vivente sarà replicato anche il 6 gennaio.



IL VOCABOLARIO ORSARESE. Particolarmente interessante l’iniziativa che si terrà il 29 dicembre, in aula consiliare: dalle ore 17.30, infatti, si terrà la presentazione del primo vocabolario della lingua orsarese, un’opera realizzata e presentata dal professor Mario Cocca. Tanti gli appuntamenti anche nei giorni e nelle serate a seguire, con la Tombolata, la proiezione di film, i presepi artistici e molto altro fino al 7 gennaio 2023.