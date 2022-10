Asp Zaccagnino, da Regione Puglia garanzie sulla nomina di un nuovo Cda. Sospesa la protesta a San Nicandro

Ieri pomeriggio l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone si è recata presso gli uffici della ASP Vincenzo Zaccagnino per incontrare il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale e gli amministratori del Comune presenti ad oltranza da tre giorni per protestare contro la situazione di stand by nella quale versa l’ente.

“Abbiamo rinnovato all’assessore la necessità che la Regione Puglia, dopo otto mesi di stallo, nomini il nuovo presidente e insedi il CdA della Zaccagnino, commissariata ormai da quindici mesi – spiega Vocale -. Il silenzio della Regione e del presidente Emiliano su questa faccenda, a nostro vedere mortifica, come mai accaduto, non solo l’Ente di beneficenza ma l’intero territorio. Barone ha accolto le nostre sollecitazioni condividendo le preoccupazioni e prendendo precisi impegni sulla risoluzione della problematica in tempi stretti, se necessario anche attraverso un tavolo di confronto in Regione con il presidente Emiliano”.

Poi conclude: “Abbiamo preso atto della garanzia dataci, dichiarando la nostra disponibilità a sospendere l’azione di rimostranza, tuttavia impegnandoci a riprenderla in ben altri termini e sedi qualora gli impegni non dovessero essere mantenuti. Resta inteso, a maggior garanzia di sviluppi, che non ritireremo la richiesta di incontro inoltrata ieri al Prefetto di Foggia”.

