Giorno di festa a Cerignola, riapre il Teatro Mercadante dopo tre anni di chiusura. “Rinascita città parte da qui”

“Oggi è un giorno di festa per Cerignola, riapre il Teatro Mercadante dopo tre anni di chiusura”. Lo annuncia il sindaco Francesco Bonito nel giorno della conferenza stampa. Questa mattina l’assessore Rossella Bruno, il direttore artistico Savino Zaba, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso e il regista Cosimo Damiano Damato (impedimento last minute per Antonella Ruggiero, che però ritroveremo in serata con lo spettacolo Elettroshock)) hanno presentato il cartellone “Un teatro per tutti”.

“Dal classico allo sperimentale al teatro accessibile e inclusivo curato e presentato da Giulia Traversi: abbiamo pensato a tutto e a tutti i gusti – continua Bonito -. Amanda Sandrelli, Emilio Solfrizzi, Elio (di Elio e le Storie Tese), Federico Buffa, Paola Turci sono solo alcuni dei nomi di questo cartellone teatrale (che potrete consultare qui in basso). Vogliamo che la rinascita di Cerignola parta proprio da qui. Viva Cerignola!”.

