That Spooky Season, a Foggia i locali fanno squadra per un calendario di eventi. Sfida finale di cocktail

Fino al 2 novembre, per tutto il mese “sinistro”, va in scena a Foggia That Spooky Season, una esperienza condivisa fra addetti dell’ospitalità che hanno deciso di mettere a sistema le proprie specifiche competenze per l’organizzazione di un calendario di eventi Made in Foggia, che prende spunto dalla tradizione meridionale delle festività di Ognissanti e Defunti.

Dal gelato con il grano dei morti, dolce tipico novembrino foggiano, al cocktail lumino, che suggerisce atmosfere cimiteriali che vanno ben al di là di Halloween. Tutto ruoterà attorno al mito del grano cotto servito con chicchi di melagrana, cioccolata, noci e vin cotto, rivisto e corretto da chef e ristoratori, fino alla competizione amichevole a colpi di cocktail, aperta a tutti coloro che lavorano – o hanno lavorato negli ultimi 6 mesi – in una delle realtà che operano nel settore tra Foggia e provincia.

La sfida si celebrerà il 2 novembre, dopo una prima fase di raccolta dei partecipanti che terminerà alla mezzanotte del 25 ottobre, alla Sartoria del Gusto di Foggia in vico Ciancarella 17. Nell’occasione i partecipanti alla gara mostreranno dal vivo ai giudici i loro drink, al cui interno dovrà esserci obbligatoriamente il Canerock Rum – Compagnia dei Caraibi e almeno uno di questi ingredienti: zucca, funghi porcini, grano, melograno, vino cotto, castagna, cioccolato, carciofo, nocciole.

L’evento, sponsorizzato da Compagnia dei Caraibi, avrà una giuria composta dai due noti e apprezzati bartender Alex D’Aloia del Lefty di Orta Nova, locale citato dal Gambero Rosso, e Tommaso Scamarcio, un nome di caratura internazionale per i drink, affiancati dalla giornalista Antonella Soccio. In palio, una release premium di Plantation.

Sartoria del Gusto, Fujanera, Spleen, Terra Arsa, Lazy Cat, Timeless, Mezzopieno, Parallelo sono i locali che, sconvolgendo il luogo comune di una foggianità sempre accidiosa, sospettosa e invidiosa della maestria altrui, per la prima volta si mettono in gioco con una programmazione condivisa, colleghi oltre lo steccato delle singole attività, si definiscono.

L’idea nasce da Alfonso Errico, titolare bartender e animatore del Lazy Cat appena fuori i Tre Archi in Piazza Piano delle Fosse, il luogo più identitario e forse sottovalutato della città.

Dal 17 ottobre fino al 2 novembre tutti i locali di Foggia proporranno degli eventi dal forte sapore “sinistro” per celebrare l’autunno e l’emozionante voglia quasi ingenua e febbrile, dopo due anni di Covid, di rintanarsi in un ambiente caldo e avvolgente, sorseggiando un drink speziato da soli e con gli amici.

“Invece di ragionare da competitor abbiamo voluto creare una rete di locali per dare un’idea diversa della nostra città e della nostra professione – spiega Errico -. Spesso noi che ci occupiamo di ospitalità e ristorazione veniamo trattati come quelli con l’anello al naso e invece ci sono fior fior di professionisti nel settore. Mi piaceva fare una serie di eventi in rete, per condividere clienti ed esperienze”.

Basta entrare nel Lazy Cat o in qualunque altro posto della Spooky Season per capire che chi lavora dietro al bancone, sotto quelle luci fumose, tra le bottiglie e dentro i cromatismi spesso immaginifici dei cocktail, sono persone dalla cultura sterminata che amano moltiplicare le relazioni, per offrire al mondo della notte un modo diverso di narrare Foggia.