Agguato di mafia a Foggia, ferito Ivan Narciso. Sul posto i carabinieri per le indagini

Sparatoria questa sera a Foggia in viale Europa. Ferito il 32enne Ivan Narciso (in foto), nome noto agli inquirenti, ritenuto vicino alla criminalità organizzata locale. Il giovane è stato ferito da colpi d’arma da fuoco vicino alla propria abitazione. Sul posto 118 e carabinieri. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il 18 ottobre scorso Narciso è stato condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi di reclusione nell’ambito del processo antimafia Decimabis. Il 32enne si trovava agli arresti domiciliari.

